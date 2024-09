Mondragón contó por qué no ha firmado con Junior

Junior de Barranquilla anunció un importante cambio en su proyecto deportivo para el segundo semestre de 2024 al anunciar la contratación del venezolano César Farías como nuevo director técnico en reemplazo de Arturo Reyes.

A pesar de que Farías ya está ejerciendo con sus funciones, aún está a la espera por definir su asistente técnico, ya que en un principio se pensó en vincular a Faryd Mondragón.

Lea también: César Farías dejó en evidencia las falencias que encontró en Junior

La contratación de Mondragón como asistente de César Farías no se ha podido hacer efectiva, teniendo en cuenta los compromisos con los que contaba el exguardameta de la Selección Colombia.

En las últimas horas, el propio Faryd Mondragón explicó que ya tuvo una primera reunión con Fuad Char, principal directivo de Junior, quien le puso sobre la mesa una primera oferta, la cual no fue aceptada.

Sin embargo, Mondragón aclaró en el programa Planeta Fútbol de Win Sports que desde Junior le pidieron entre dos y tres días para enviarle una nueva propuesta.

Le puede interesar: Farías lo tiene claro: primera decisión tomada como técnico de Junior

"Win Sports seguirá siendo mi casa. Estoy agradecido con la gente del canal. Dicho esto, es importante contar con el visto bueno y beneplácito de la presidenta, de las directivas y Carlos Antonio Vélez, Me motiva el proyecto de Junior y quiero aceptarlo, quiero darme esa oportunidad, pero no hemos llegado a un acuerdo económico, lo económico no es una prioridad, es un tema de sentimiento. Futbolísticas me picó el bichito de estar en la cancha. Agradezco a Farías y a don Fuad. Me pidieron unos días para enviarme una contrapropuesta", dijo Mondragón