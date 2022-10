Figuras de Millonarios que reconocieron la carrera de Bacca y le han pedido la camiseta

El regreso del delantero Carlos Bacca a Junior de Barranquilla y al fútbol colombiano después de más de diez años de una exitosa carrera en Europa ha significado un crecimiento para el balompié nacional.

A pesar de que no ha podido demostrar su mejor rendimiento debido a algunos problemas físicos, Bacca ha disputado diez partidos por liga y marcado cinco goles, por lo que se mantiene en carrera con el equipo 'rojiblanco' para meterse al grupo de los ocho.

En diálogo con El Heraldo, el atacante reveló que jugadores de otros equipos colombianos le han demostrado su cariño y admiración por lo que ha hecho en su carrera. Incluso confesó que en varios compromisos le han pedido cambiar camiseta y en algunos casos le ha dado pena no poder hacerlo, ya que no cuenta con el número suficiente.

"Estoy recibiendo el cariño de muchos jugadores del fútbol colombiano. Tal vez es por el respeto por mi trayectoria, por lo que hice en Europa. Muchos me felicitan por venir y ayudar a que el fútbol colombiano siga creciendo".

Bacca contó, de manera jocosa, que en los dos partidos contra Millonarios hubo un buen número de jugadores que le pidieron la cambiar la camiseta.

"Me da pena porqué a veces me piden dos, tres, hasta cuatro camisas por partido, pero nada más tengo dos. Un ejemplo, contra Millonarios tenía tres o cuatro jugadores para cambiar y nada más tenía dos camisas. En el siguiente partido con Millonarios me tocó cambiar otras dos".

El delantero aseguró que cambió con Óscar Vanegas, Daniel Ruiz, Luis Carlos Ruiz y "un directivo que también la quería".

Finalmente, Ricardo 'caballo' Márquez y Nicolás Gil de Unión Magdalena también le pidieron la camiseta.