Los seis lesionados que tiene Junior para la recta final de la Liga BetPlay

Junior de Barranquilla sigue entre los equipos con opciones de meterse al grupo de los ocho de la Liga BetPlay después de derrotar en la fecha 15 a Deportivo Cali con un agónico gol de Carlos Bacca. Con este triunfo, el equipo 'rojiblanco' llegó a 21 unidades para ubicarse en el puesto 12.

En rueda de prensa, Julio Comesaña dio a conocer las importantes bajas que tiene en su plantel y la cuales espera recuperar en la semana larga de entrenamientos previo a visitar a Atlético Bucaramanga el domingo 9 de septiembre en compromiso de la fecha 16.

Fredy Hinestroza, Fernando Uribe, Omar Albornoz, Jhon Pajoy, Nilson Castrillón e Iván Rossi no contaron con el permiso médico para el duelo contra Cali y están intensificando sus respectivos trabajos para volver a estar disponibles para el estratega.

"(Fredy) Hinestroza se lastimó, nos da muchas posibilidades a nosotros. (Fernando) Uribe no está. Bacca no jugó (de titular) porqué siento que debo cuidarlo y saber cuándo meterlo. No tengo extremos, Albornoz y Pajoy están lesionados. Hay que pensar primero. El tema no es quién entra, a veces el tema es quién sale".

Hinestroza sufrió un golpe en el último enfrentamiento antes de chocar con Cali, por lo que no entró en convocatoria. Pajoy, Albornoz y Rossi presentaron molestia muscular después del juego contra Millonarios por la final de ida de la Copa BetPlay.

Castrillón está inhabilitado desde el 10 de septiembre cuando Junior empató con Pereira y Fernando Uribe no ha retomado su condición física y deportiva luego de algunas lesiones y problemas personales.