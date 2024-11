Fortaleza dio el golpe a Once Caldas y se metió en el selecto grupo de los ocho

El partido entre Once Caldas y Fortaleza CEIF, correspondiente a la Liga Betplay, se llevó a cabo el 1 de noviembre de 2024 en el estadio Palogrande de Manizales. El encuentro se caracterizó por una posesión disputada y varias oportunidades por ambos lados. Fortaleza, sin embargo, logró concretar dos goles que definieron el marcador final a su favor.

Desde los primeros minutos, ambos equipos mostraron una estrategia ofensiva, con aproximaciones al arco rival. En el minuto 31, Fortaleza abrió el marcador a través de Nicolás Rodríguez, quien remató de pierna izquierda desde el centro del área tras una asistencia de Iván Anderson. Este gol colocó a Fortaleza en ventaja, mientras que Once Caldas buscaba el empate mediante aproximaciones de jugadores como Dayro Moreno y Lucas Ríos, quienes realizaron varios remates, aunque sin éxito en concretar.

Durante la segunda mitad, Fortaleza mantuvo su esquema defensivo y generó oportunidades en el contraataque. Once Caldas intentó equilibrar el partido, efectuando cambios en el minuto 65, con las incorporaciones de Luis Palacios y Roger Torres. Fortaleza respondió con la entrada de jugadores como Sebastián Ramírez y Roger Murillo, quienes reforzaron el sistema de juego del equipo visitante.

En los últimos diez minutos, Fortaleza amplió su ventaja con un gol de Ronaldo Pájaro en el minuto 87. Su remate desde fuera del área, colocado junto al palo izquierdo, dejó sin opciones al guardameta de Once Caldas, consolidando así el 0-2 definitivo. Este segundo gol sentenció el partido, y aunque Once Caldas buscó reaccionar en los minutos finales, sus intentos no lograron alterar el marcador.

En el tiempo añadido, el partido fue interrumpido en varias ocasiones debido a faltas y cambios tácticos por ambos equipos. Finalmente, el encuentro concluyó con la victoria de Fortaleza CEIF por 0-2, lo que les permitió sumar tres puntos en la Liga Betplay. Este resultado dejó a Once Caldas con la necesidad de replantear su estrategia en futuras jornadas, mientras Fortaleza consolidó su posición en la tabla dentro de los ocho.