Fuad Char estalló por hinchas de Junior: “hacen mucho daño, parecen enemigos”

No ha sido el mejor torneo del Junior de Barranquilla que comenzó el segundo semestre con Arturo Reyes y posteriormente, cambió la dirección técnica dejando en el cargo a nada más ni nada menos que a César Farías, entrenador venezolano que venía de hacer grandes campañas con Águilas Doradas, antes del reto de América que no salió como esperaban.

Con el Junior todavía no ha podido enderezar el camino y uno de los problemas grandes que ha tenido que afrontar César Farías y el elenco barranquillero es la conducta de algunos individuos llamados ‘hinchas’. Aficionado es quien acompaña a la institución en las buenas y en las malas. Sin embargo, los del elenco barranquillero optaron a actuar con violencia, conductas que no ayudan ni al espectáculo ni al balompié colombiano.

En el partido entre Atlético Nacional vs Junior en el Atanasio Girardot, cuando el equipo verdolaga marcó el segundo tanto, la ‘afición’ atlanticense se volvió loca invadiendo la tribuna popular del estadio y enfrentándose con cuchillos y otras armas blancas a los ‘seguidores’ locales. Una batalla campal que recordó un mal capítulo del fútbol colombiano.

Pero, sin importar las sanciones, las cosas no finalizaron ahí y en Barranquilla contra el Medellín también hubo episodios violentos que nada ayudan en el torneo. Fuad Char, propietario del Junior rompió el silencio y habló acerca de estas conductas.

FUAD CHAR, “PARECEN ENEMIGOS, NO AYUDAN EN NADA”

Las sanciones no se hicieron esperar, y pese a que Nacional ganaba, sentenciaron al cuadro verdolaga dándole los tres puntos a Junior. No obstante, aunque eso dijo la DIMAYOR, todavía no se ha resuelto por la apelación de los antioqueños. Cerraron la mitad del Estadio Metropolitano Roberto Meléndez en Liga BetPlay por las próximas seis fechas.

Fuad Char no se guardó nada, “hay unos muchachos fuera de todo. Las actividades que desarrollan en el estadio, después de lo que había pasado con Nacional, veíamos en las tribunas quemando, el ambiente estaba lleno de humo. No nos hacen ningún favor con eso que hacen. Cómo ir a Medellín a pelear, eso qué es, por favor. Nos cerraron medio estadio y están en pelea esos tres puntos”.

Junior también fue uno de los equipos perjudicados por la situación en las tribunas, “siempre vamos a estar perjudicados. Me acuerdo el partido de la Copa Libertadores en pandemia en el Romelio Martínez. No sé qué querían que no se jugara el partido. Se pudo cancelar el partido, o ponernos una multa en la CONMEBOL. No sé qué clase de gente son. No son amigos, parecen enemigos del equipo”, mantuvo Fuad.

Sobre algunas medidas que se puedan tomar, Fuad Char aseveró que es difícil poder controlarlos, “no sé. Esa gente se nos sale de las manos. Son muy agresivos. Nos hacen mucho, pero mucho daño. La otra vez paralizaron un partido, menos mal no suspendieron el partido por falta de garantías”. De las invasiones a la cancha, sentenció que esto solo hace que las personas se alejen del fútbol y del espectáculo.