Gamero aseguraría su permanencia en Millonarios gracias a inédito plan

Para nadie es un secreto que Millonarios no vive su mejor momento, pues el equipo de Alberto Gamero no ha tenido un año como lo esperaba al no clasificar a la final de la Liga Betplay en el primer semestre y quedar eliminado de la Copa Libertadores en fase de grupos.

A este rendimiento se suma la reciente eliminación de Copa Betplay ante el Bucaramanga, lo que solo le deja la liga de este semestre al equipo Embajador si quiere ser campeón en 2024.

Bucaramanga tomó la delantera en el marcador con un gol de media distancia de Andrés Ponce, pero en el segundo tiempo Millonarios logró igualar el encuentro gracias a un cabezazo de Sergio Mosquera, lo que llevó el partido a definirse mediante los tiros desde el punto penal.

En la tanda de penales, Millonarios falló en dos de sus cobros, quedando eliminado de la Copa Betplay en los octavos de final. Por su parte, Atlético Bucaramanga aseguró su pase a los cuartos de final, donde se medirá contra Deportivo Pasto en la siguiente fase del torneo.

De momento, las exigencias para el Azul seguirían siendo conseguir la Liga Betplay, lo que tendría entre ojos a Alberto Gamero y su continuidad en el plantel.

Pese a esto, el plan quinquenal de Millonarios proyectado del 2021 al 2025 le daría más tranquilidad al entrenador del equipo, pues en dicho plan las exigencias para el equipo no son muy altas.

De acuerdo al plan, se espera que el Embajador llegue como mínimo a una final de liga, por lo que Gamero aún tiene chances de asegurar su permanencia en el plantel.

Del mismo modo, uno de los principales objetivos del equipo este año fue conseguir tres millones de dólares en venta de jugadores y jugar tres rondas de Sudamericana, incluso, jugar la Libertadores solo estaba previsto hasta el 2025, un punto más a favor de Gamero.