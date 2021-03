Gamero escogió sus convocados en Millonarios para enfrentar al América

Millonarios se prepara para enfrentar al bicampeón de Colombia, América de Cali en el estadio Pascual Guerrero, donde el cuadro de Alberto Gamero, deberá ganarle al conjunto caleño si quiere seguir estando entre los cuatro primeros de la Liga Betplay.

Por tal razón, Gamero dio a conocer a sus guerreros que estarán en Cali luchando por traerse los tres puntos e ir asegurando su clasificación a la siguiente fase de la liga local.

Millonarios viajó con una nómina similar que enfrentó en la fecha 15 al Atlético Bucaramanga, donde el cuadro capitalino venció 2-1 a los ‘Leopardos’ y lo dejó en la cuarta casilla con 26 unidades y ad portas de clasificarse.

No obstante, su goleador, Fernando Uribe y David Macalister Silva no estarán en los concentrados, debido a que no se han recuperado de sus molestias físicas. Por tal razón, en la plantilla de viajeros estará Juan Camilo Salazar, quien fue el reemplazo de último momento del goleador, Uribe.

Cabe resaltar que Millonarios tiene una ventaja sobre el cuadro americano, debido a que lleva siete compromisos sin conocer la derrota.