Gamero explicó cómo Millonarios le ganó al complicado Bucaramanga

Millonarios consiguió un gran resultado al derrotar 2-1 al Atlético Bucaramanga en El Campín de Bogotá. El equipo 'Embajador' mostró un buen juego, fortaleza mental y solidez defensiva. El partido a nivel general fue muy complicado por lo ajustado del marcador.

Puede ver: Millonarios ganó y Nacional continúa como único líder; tabla de posiciones Liga Betplay, fecha 15

“Estoy contento por el resultado, por muchas cosas que se hicieron, por la juventud, eso me da felicidad. Estamos pelando, tuvimos volumen de ataque y opciones, pero a la hora de defendernos debíamos ser obreros, fuimos ordenados, que sabíamos lo que teníamos que hacer, ganamos un partido complicado contra un gran rival”, analizó Gamero.

Para el entrenador azul, uno de los puntos claves para llevarse el triunfo fue el movimiento táctico que hubo con Cristian Arango, el entrenador explicó que se le dio otra función al 'Chicho' para que él pueda ser importante en ataque y no quedara solo en punta.

“Lo de ‘Chicho’ me gustó, hicimos énfasis en que un delantero me fijara a los centrales y él llegara desde atrás, no marcó, pero estoy contento por su trabajo”, afirmó.

Alberto Gamero vio clave la victoria del 'Embajador'. Para el entrenador, el resultado fue muy importante porque el azul dio un primer paso en busca de acercarse a la clasificación. Ahora, con menos partidos restantes, el elenco capitalino solo espera conseguir un buen resultado en los siguientes encuentros para así cerrar su llegada a los ocho.

Lea también: Millonarios sufrió, pero logró vencer a Bucaramanga para asegurarse entre los ocho

“Nos quedan cuatro partidos importantes con equipos que están peleando, las fechas van pasando y al equipo lo veo más consolidado, con más idea, estamos cerca, sacar el mayor puntaje posible y quedar en una posición digna y vamos a prepararnos para eso, contra América puede estar la clasificación”, concluyó.

Millonarios es cuarto de la tabla de posiciones con 26 puntos en 14 encuentros disputados y una diferencia de gol de 5 tantos.