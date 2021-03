Millonarios ganó y Nacional continúa como único líder; tabla de posiciones Liga Betplay, fecha 15

En el cierre de la jornada dominguera, Millonarios sufrió en El Campín para vencer al Atlético Bucaramanga. Gracias a los goles de Emerson Rodríguez y Jader Valencia, el elenco bogotano superó 2-1 al cuadro que dirige el estratega Luis Fernando Suárez, que logró descontar con la anotación de Álvaro Meléndez.

En el primer partido del domingo, Deportivo Pereira recibía en el estadio Hernán Ramírez Villegas a La Equidad con la intención de sumar tres puntos que le sirviera en la tabla del descenso, ya que Boyacá Chicó había caído ante Once Caldas. No obstante, el cuadro dirigido por Alexis Márquez no aprovechó y terminó empatando 0-0 ante los ‘aseguradores’ que tenían la oportunidad de quedar como líderes de la Liga Betplay.

Le puede interesar: Pereira empató con La Equidad y complicó su presencia en la Liga Betplay

Más adelante, América visitaba a Alianza Petrolera con el objetivo de quedarse con la victoria para estar cerca de los ocho mejores del FPC. Gracias a las anotaciones de Santi Moreno y Duván Vergara, el conjunto americano venció 0-2 al cuadro de Barrancabermeja y sumó 22 unidades, donde quedó en la novena casilla.

Posteriormente, Patriotas sorprendió en casa a Águilas Doradas venciéndolo 2-1 con los goles de Jesús Arrieta (36) y Edgar Rito (41), mientras que por el conjunto antioqueño logró descontar a través de Christian Marrugo a los 52 minutos de la parte complementaria.

Vea también: Millonarios sufrió, pero logró vencer a Bucaramanga para asegurarse entre los ocho

Mientras tanto, Deportivo Cali y Deportivo Pasto cierran la jornada 15, en donde ambos conjuntos necesitan la victoria, ya que el cuadro ‘azucarero’ no quiere salir de los ocho mejores, y el elenco dirigido por Diego Corredor quedaría más cerca de su objetivo.

TABLA DE POSICIONES LIGA BETPLAY, FECHA 15:

1. Atlético Nacional 28 pts

2. La Equidad 27 pts

3. Santa Fe 26 pts

4. Millonarios 26 pts

5. Tolima 25 pts

6. Medellín 25 pts

7. Junior 24 pts

8. Cali 24 pts (-1)

9. América 22 pts