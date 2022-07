Gamero habló de su continuidad en Millonarios: "En el fútbol uno nunca sabe"

Millonarios logró un importante triunfo en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa BetPlay al golear en condición de local 3-0 a Fortaleza. Ahora, el equipo 'embajador' se prepara para visitar a Unión Magdalena el domingo 31 de julio en compromiso de la fecha 5 de la Liga BetPlay.

Al término del encuentro en el estadio El Campín, el director técnico Alberto Gamero dejó en el aire su continuidad o no en el equipo capitalino.

"En esto uno nunca sabe nada. Estamos en una profesión en la que no sabemos nada. Yo vivo en Bogotá, tengo mi casa en Bogotá y no necesito coger maletas. En el fútbol uno no puede decir nada, tengo contrato hasta el año entrante", afirmó.

Gamero también aseguró que tiene el objetivo de ganar una estrella y seguir por mucho tiempo al frente del equipo.

"Acá estoy feliz y contento con lo que estoy haciendo, con ganas y deseo de darle la estrella a Millonarios, esto y luchando lo que más pueda. Los directivos me han tratado bien, los hinchas también. Ojalá pueda cumplir el año y medio que me queda de contrato, nunca me quisiera ir".

Próximo partido de Millonarios

Millonarios visitará el domingo 31 de julio a Unión Magdalena en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta en compromiso de la fecha 5 de la Liga BetPlay que tendrá su pitazo inicial a las 6:10 de la tarde.