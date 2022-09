Gamero lamentó la expulsión de Montero y volvió a hablar del desgaste en Millonarios

Millonarios sufrió su primera derrota en la Liga BetPlay Dimayor al caer en condición de visita 1-2 ante Once Caldas en el estadio Palogrande de Manizales.

El equipo 'embajador' se vio afectado por la expulsión del arquero Álvaro Montero, quien vio la tarjeta roja al pegarle un rodillazo al defensa central rival Jáder Riquett en el primer tiempo del duelo.

Alberto Gamero, entrenador de Millonarios, lamentó la roja que recibió Montero y describió los aspectos en los que los afectó el hombre menos en el partido.

"Para el segundo tiempo, con un hombre menos, hicimos dos módulos, dos estructuras, no queríamos sacar a Daniel Cataño de la mitad. El partido se dividió en dos etapas muy diferentes. En el primer tiempo, antes de la expulsión, Millonarios tenía la posesión, la tranquilidad, no nos habían llegado. La expulsión nos mermó la parte ofensiva, pero el equipo se defendió bien hasta la última jugada de pelota quieta de saque de banda. Nos descuidamos y cuando menos los esperábamos. Hay que darle mérito a Once Caldas que intentó".

Por otro lado, Gamero se refirió a la posibilidad de utilizar al guardameta en la próxima fecha, teniendo en cuenta que Juan Pablo Vargas se irá a la selección de Costa Rica.

"Hay que esperar cómo evoluciona todo. Álvaro (Montero) se equivocó, pidió excusas a todo el grupo, si hay la posibilidad y tenemos jugadores en selección miraremos si podemos hacer eso. Juan entró bien, eso es lo que nos deja tranquilos al margen que se perdió y queríamos buscar el resultado. Hay cosas para resaltar".

Finalmente, el entrenador volvió a hablar del desgaste que tiene en su plantel ante la seguidilla de partidos.

"A la medida que vayamos viendo jugadores, hoy hubo jugadores que el miércoles jugaron 90 minutos. Eso cuesta".