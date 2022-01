Gamero no cierra la puerta a un fichaje adicional en Millonarios

Millonarios se prepara para recibir este sábado 29 de enero a Atlético Nacional en partido de la fecha 3 de la Liga BetPlay Dimayor que se disputará en el estadio El Campín de Bogotá.

Tras las dos primeras jornadas, el conjunto 'embajador' registra cuatro puntos luego de derrotar como visitante a Deportivo Pasto y empatar con Atlético Bucaramanga.

Este viernes 28 de enero, Alberto Gamero, director técnico de Millonarios, se refirió a la posibilidad de sumar un nuevo refuerzo de cara a los compromisos de la temporada.

"Tenemos cuatro o cinco jugadores que son sub 20. Nunca vamos a cerrar la puerta. Así nos pasó con (Daniel) Giraldo, que después de que se cerraron las inscripciones pudimos traerlo. Nunca vamos a decir que no hace falta nadie y si hay la posibilidad de traer otro jugador que creamos será útil para el equipo, lo vamos a hacer. No se ha dicho que no se traerá a nadie. Hoy tenemos un grupo competitivo, pero las puertas están abiertas", dijo.

Por otro lado, Alberto Gamero explicó que irá llevando "poco a poco" al volante venezolano Eduardo Sosa.

"Hizo la pretemporada en Montería con Jaguares. Acá ha venido a coger la parte física y de altura. Lo hemos ido llevando poco a poco. Contra Nacional irá al banco y si le toca entrar está capacitado para hacerlo", afirmó el entrenador.