Gamero resaltó a Millonarios y elogió a Envigado: "El equipo que más ha salido a jugar"

Uno de los partidos que le dio apertura a la cuarta fecha de la primera división de Colombia fue el Millonarios vs Envigado, el cual tuvo lugar en El Campín y arrojó un 1-0 en favor de los 'Embajadores'.

Así las cosas, al término del compromiso, el entrenador de los locales, Alberto Gamero, atendió a los medios de comunicación, mostrando sus impresiones generales sobre la primera victoria del semestre en condición de local.

"Estamos mejorando porque nos dimos cuenta de que en muchos partidos no llegábamos a hacer un doblaje o a hacer una cobertura y eso lo hacemos ahora" manifestó el entrenador de los 'Azules'.

Asimismo, el DT habló sobre las oportunidades de mejora, comentando que "hay extremos muy rápidos en todos los equipos, entonces mientras vayamos mejorando y viendo los errores de los demás, nos vamos corrigiendo".

Entre tanto, habló sobre la buena labor que -desde su perspectiva- hizo el Envigado, teniendo en cuenta que "fue un partido apretado porque no convertimos otras opciones que tuvimos, pero indudablemente en los partidos que hemos jugado aquí, este es el equipo que más nos ha salido a jugar a pesar de que no tuvieron opciones claras".

Por último, y con la intención de evitar lo que ha sucedido en ocasiones anteriores, el DT enfatizó en que "estamos tratando de llevar a los jugadores al concepto de la humildad, no hemos hecho nada, no hemos terminado nada, no hemos clasificado a nada, pero como cabeza de grupo me siento feliz de que los jugadores estén felices con los compañeros jóvenes".

De tal forma, ahora Millonarios se centra en el próximo compromiso, el cual será en El Campín ante Fortaleza CEIF por la ida de los cuartos de final de Copa Betplay (miércoles 27 de julio a las 6:00 p. m.) y posteriormente se enfrentará a Unión Magdalena el domingo 31 de julio a las 6:10 en Santa Marta.