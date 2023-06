¿Gamero se corta el cabello o se quita las manillas si es campeón?: "Cábalas no tengo, pero..."

Millonarios está de fiesta, pues derrotó 2-1 a Medellín en la última fecha de los cuadrangulares semifinales y se ganó el derecho de participar en la final del primer semestre, pues superó en puntos a América, Boyacá Chicó y al Poderoso.

No obstante, los Azules no mostraron mejor faceta, y una vez más dejaron dudas sobre todo en defensa, pues de no ser por el arquero Juan Moreno, el resultado pudo ser adverso; y así lo hizo saber el técnico Alberto Gamero.

Vea también: [Galería] Gamero se jugó un partido aparte: así vivió la clasificación de Millonarios a la final

Declaraciones de Alberto Gamero tras la clasificación de Millonarios a la final de la Liga Betplay 2023-1

Pues el entrenador de Millonarios inició afirmando que "hay cosas que intentamos ajustar y mejorar y es la posesión de balón", dando cuenta de que estos son puntos débiles y a trabajar de cara a la final de la Liga Betplay.

Asimismo, Alberto Gamero hizo saber que "casi no me gustó lo que hicimos, entonces lo que se quiere es trabajar, corregir, mejorar y hacer las cosas bien. Son puntos para corregir. Aunque pasemos a la final y eso, se debe seguir trabajando".

Ahora, en cuanto a la cara que mostró Millonarios en el segundo tiempo, Gamero dio a conocer que "tengo una gran felicidad, de llevar casi tres años y siempre estar peleando en los primeros lugares. Muchas veces, no por no ser campeón, no se puede ocultar el buen proyecto".

Le puede interesar: Liga Betplay: Millonarios celebra el paso a la final; así quedó la tabla del grupo B

Por último, y en lo que tiene que ver con alguna promesa en caso de que Millonarios sea campeón de la Liga Betplay, Gamero fue claro: "Siempre pienso en dar lo mejor. Todos estamos detrás de un título, el cual quiero dedicarle a mi familia y afición. Cábalas no tengo, pero es de pensar y trabajar. Moriré con este pelo, con las manillas, en fin, no haré nada".