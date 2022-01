Giovanni Moreno se quita la camiseta y alaba a Millonarios: “juega demasiado bien”

Giovanni Moreno, al margen de la victoria de Atlético Nacional ante Millonarios, fue la noticia del pasado sábado en el estadio El Campín. Terminó siendo su primer partido oficial con la camiseta verdolaga después de doce años, tras el paso por Racing de Avellaneda (2010-2012) y Shanghái Shenhua (entre 2012 y 2021).

Moreno, uno de las grandes contrataciones del primer semestre de 2021, ingresó al minuto 64 en lugar de Jéfferson Duque, quien venía siendo blanco de las críticas por parte de los hinchas antioqueños en los partidos más recientes.

Aunque Millonarios fue el que propuso en el encuentro, Nacional se llevó la victoria en la fecha 3 de la Liga Betplay. Giovanni Moreno, aunque se mostró satisfecho por lo que mostró su equipo, destacó el nivel del conjunto azul. Así lo dejó claro en una entrevista con Win Sports, donde también resaltó el poder que tiene Junior en nómina.

“Hay demasiados equipos que están fuertes, está Millonarios que juega demasiado bien, Junior tiene un plantilla interesante. Va a ser una liga muy competitiva y muy linda”, dijo el jugador de Atlético Nacional, quien no duda en mostrar su regocijo por haber vuelto a Atlético Nacional.

“Aun no me lo creo que tenga la posibilidad de estar otra vez de estar jugando con Nacional y viviendo este momento tan lindo”, añadió. “Lo que viví en Nacional fue muy lindo, me ayudó a crecer demasiado, sabía que andaba bien en ese momento, iba a selección, pero el club no estaba tan bien en ese momento, no ganaba títulos y me sentía mal”.