Grave denuncia de jugador de Nacional: "espero el comunicado de la Dimayor"

Millonarios venció este viernes 2-1 al Atlético Nacional gracias a los goles de Leonardo Castro y David Mackalister Silva, adueñándose del liderato del Grupo A en los cuadrangulares de la Liga Betplay.

El delantero Castro abrió el marcador apenas a los 3 minutos, pero Marino Hinestroza igualó para Nacional a los 28, en un primer tiempo que terminó con paridad. Hinestroza, además, denunció insultos racistas desde la tribuna al finalizar el partido.

"Quería mandarle un mensaje a la Dimayor. Esperemos que tomen repercusiones; así como toman porque Edwin [Cardona] besa el escudo y como toman porque el profesor celebra. Quiero ver el comunicado mañana de la Dimayor sobre esos tres tipos que me hicieron gestos racistas, que eso sí está mal porque celebrar un gol no está mal. El fútbol es alegría y libertad en su máxima expresión", fue lo que inició diciendo el jugador en zona mixta.

Pero no suficiente con eso, dejó un mensaje apuntando a las decisiones que toma la organización: "No entiendo cuáles son las leyes del fútbol, porque en el fútbol no hay leyes, hay reglas, pero no leyes. Espero que la Dimayor sancione a esos tres tipos que hicieron gestos racistas".

Hasta el momento la División Mayor del Fútbol Colombiano no se ha pronunciado al respecto de lo que pueda pasar con los hinchas y con el jugador, quien dejó ver que estaba muy molesot por todo lo que estaba pasando.

Con este resultado, Millonarios suma nueve puntos y se consolida como líder del grupo, dejando a Nacional, dirigido por el técnico mexicano Efraín Juárez, en la segunda posición con seis unidades.