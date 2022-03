"Han llegado muy buenas ofertas": Osorio, oferta del América de México y planes que tiene

América de Cali se concentra para debutar en la noche de este miércoles ante Independiente Medellín por la Copa Sudamericana. El conjunto americano espera conseguir un buen resultado en el estadio Atanasio Girardot con el fin de ir asegurando su presencia en la siguiente fase.

No obstante, en los últimos días creció el rumor de que el estratega ‘escarlata’, Juan Carlos Osorio, estaría en el radar de los directivos del América de México tras la salida de Santiago Solari por malos resultados.

Ante esta situación, el timonel risaraldense informó en la rueda de prensa que “siempre trato de ser muy coherente en mi manera de trabajar, entonces, cuando un club o una selección se nos acerca, normalmente lo mínimo que hago es aceptar un diálogo y entender cuál es el proyecto deportivo. A partir de ahí digo si estoy interesado o no y si estoy disponible o no”.

Y es que para nadie es un secreto que el club mexicano estaría viendo a Osorio, pero este mismo indicó que “han llegado afortunadamente; y muy buenas ofertas, pero cuando yo tomé la decisión de quedarme en Colombia, la tomé no solamente por razones deportivas, sino también familiares. Mis padres todavía están vivos y los quiero disfrutar, vivir en Colombia es extraordinario y pertenecer a un proyecto como América es muy importante. Estoy feliz y no he pensado en abandonar el proyecto”.

Con estas declaraciones, al América, pero de México deberán ver otras hojas de vida, pues Osorio buscará seguir con su proyecto junto a su cuerpo técnico, y conseguir la tan anhelada estrella, la cual no consiguen desde el 2020 cuando vencieron a Independiente Santa Fe de la mano de Juan Cruz Real.