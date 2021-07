Harold Rivera reveló la posición que Santa Fe debe reforzar con urgencia

El mercado de fichajes termina en las próximas semanas, por lo que algunos equipos de la Liga Betplay se apresuran para contratar los jugadores que necesitan en sus nóminas y así, poder clasificar a los cuadrangulares finales de fin de año.

Uno de esos equipos es el cuadro capitalino, Independiente Santa Fe. El elenco de Harold Rivera inició con pie izquierdo el semestre, ya que cayó derrota en El Campín ante Deportivo Cali, por lo que los hinchas comenzaron a dudar de su continuidad.

No obstante, el entrenador sigue parado en la raya y en la rueda de prensa dijo que se han “solicitado una cantidad de jugadores, pero no ha sido fácil la consecución de los mismos. Por el tema económico, no ha sido fácil. Estamos revisando unos nombres y estamos mirando la posibilidad de vincular un delantero, una punta es lo que más se necesita con urgencia”, fueron las palabras de Rivera.

Asimismo, reveló que cuando Eduardo Méndez, (presidente del club) “había hecho un acuerdo con el jugador y luego el empresario aparece y se cae todo. Cuando finaliza hay unos terceros que no han dejado que se realice la negociación”.

Aunque no hay nada oficial, se han rumorado varios nombres como los de Ismael Díaz, Marco Pérez e incluso Diego Herazo; no obstante, Rivera descartó el del panameño Díaz, pues según él “es más un media punta que arranca de atrás y no es un delantero nueve que es lo que hemos solicitado”.