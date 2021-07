Hay novedades: así va lo de Jorman Campuzano para Millonarios

La Liga Betplay iniciará este fin de semana y los hinchas de Millonarios comienzan a preguntarse en dónde están los refuerzos para el siguiente campeonato. Si bien es cierto, el equipo del profesor Alberto Gamero no ha fichado ningún jugador para este semestre, sí se han conocido dos salidas, la de Fredy Guarín y Juan Camilo Salazar, razón por la cual, se espera que lleguen nuevos jugadores para suplir las ausencias en el mediocampo.

Según lo que ha trascendido es que en principio el cuadro bogotano no ficharía jugadores de renombre. Sin embargo, se supo desde Argentina que podría haber posibilidades con Jorman Campuzano. De hecho, sí habría un interés del club embajador se estarían dando acercamientos.

Le puede interesar: Escándalo del árbitro colombiano Andrés Rojas en Boca vs Mineiro tendría consecuencias

El mediocampista está interesado en jugar con Millonarios, por lo que el club azul y Boca deberán arreglar ciertos temas para que el Campuzano se convierta en el primer refuerzo ‘albiazul’. Otra de las partes que estarían ayudando para que este hecho sea realidad es el profesor Miguel Ángel Russo, quien fue campeón con Millonarios y no vería con malos ojos que el colombiano regrese al país.

Asimismo, existe otra persona que haría que las negociaciones entre ambos equipos sean más fáciles. Gianluca de Franco, representante de Campuzano y de algunos jugadores de Millonarios como Cristian el ‘Chicho’ Arango, Andrés Murillo y Ómar Bertel estaría aportando su granito de arena para ver a Jorman vestido de azul.

Vea también: “Está loco”: nuevo audio de Florentino, esta vez contra Cristiano y Mourinho

No obstante, hay que decir que en Millonarios el tema financiero no está del todo bien. Pues se ha dicho que por lo pronto se quiere dar continuidad a la nómina que tuvo Gamero en el primer semestre, pero podrían llegar tres jugadores para apoyar los objetivos trazados por el cuerpo técnico y directivos. Cabe señalar que el tema de Campuzano no está finiquitado del todo. En caso de que Millonarios y Boca lleguen a un acuerdo, Jorman deberá ajustarse al presupuesto del club capitalino para el pago de su salario.

Por lo pronto, Millonarios se prepara para lo que será su debut en el campeonato colombiano, donde deberá enfrentar el próximo domingo al Deportivo Pasto, con el fin de obtener los primeros tres puntos del torneo.