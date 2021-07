Hinestroza enciende la polémica tras el América vs Junior: "Que no nos regalen y no nos quiten"

América de Cali derrotó al Junior de Barranquilla en un juego con algunas acciones polémicas. Los jugadores del cuadro 'Tiburón' protestaron dichas acciones, pero hubo que dejó un fuerte mensaje en redes sociales en contra del arbitraje.

Ese fue Fredy Hinestroza, que publicó en su cuenta de Instagram un mensaje; aunque no especificó a quién se dirigió, mostró su enojo por una acción donde -según él- el juez no validó un gol a favor del conjunto barranquillero.

¿Cómo fue la jugada? Hinestroza cobró un tiro libre que atajó el arquero Novoa con mucha dificultad, pues casi no logra controlar el balón y lo salvó en la línea.

En ese momento fue el VAR que ayudó al juez y decidió no dar el tanto a favor del elenco barranquillero. El delantero se despachó en sus redes sociales por la acción.

"No pedimos que nos regalen nada porque sabemos que vamos contra todos, pero que tampoco nos quiten. No es justo que tantas cámaras se equivoquen solo con nosotros. No es excusa, pero no es la primera vez que pasa este tipo de cosas en este tipo de partidos", publicó

Junior deberá jugar este miércoles por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Libertad de Paraguay. El equipo barranquillero perdió de local 4-3 y deberá remontar.