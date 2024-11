Ídolo de América estalló contra la hinchada y mandó denuncia: “Son de redes sociales”

La Liga BetPlay 2024-II se definió con un atractivo desenlace en busca de asegurar los dos cupos que restaban, las cabezas de grupo y a la postre, los que tendrán punto invisible, y los descendidos. América de Cali, que había venido de más a menos en la campaña tenía su clasificación lista desde hace varias fechas, pero requería sí o sí sumar de a tres para quedarse, o bien sea con el liderato o con la segunda casilla.

América sufrió bastante a lo largo de la última fecha, dado que, por varios minutos, Millonarios estuvo asegurando el segundo puesto, mientras que no había reacción vallecaucana contra Once Caldas. Los embajadores goleaban a Boyacá Chicó y se adueñaron por varios minutos del segundo punto invisible. Sin embargo, Adrián Ramos y Duván Vergara lograron certificar esa casilla de privilegio.

Pese a la victoria ante Once Caldas, el asistente técnico de América, Alex Escobar, ídolo de mil batallas vistiendo los colores escarlatas demostró su desencanto por la afición que quedó a deber a lo largo del torneo, especialmente en las últimas jornadas.

EL RECADO DE ALEX ESCOBAR A LA HINCHADA: “PARECEN NOVELEROS”

Sin duda alguna, el América es uno de esos clubes más aclamados en el Valle del Cauca y en toda Colombia. Su hinchada es fiel, pero no le tiembla la mano en exigir mucho a la institución. Por los resultados adversos en las últimas semanas, la afición dejó de ir al Estadio Pascual Guerrero.

El recinto deportivo no contó con esa misma cantidad de espectadores que apoyaba en las primeras fechas. Curioso que el líder del torneo por varias fechas dejara de tener hinchas por montones como en el principio de la competencia. Esto sacó de quicio a Alex Escobar que explotó en la rueda de prensa posterior a la victoria contra Once Caldas.

Por un lado, el ‘Pibe de barrio Obrero’ destacó el haber conseguido el punto invisible, y agradeció a los pocos aficionados que atendieron al Pascual. Sin embargo, no tuvo pelos en la lengua para mandar un duro recado a los hinchas que debieron haber estado al lado del líder de la Liga BetPlay por varias fechas y el segundo de la tabla tras las 19 jornadas.

“Realmente me duele que el hincha no venga porque todo el campeonato estuvimos de primeros y terminamos de primeros. A la gente que habla por las redes, finalmente no son hinchas sino detractores de la institución. Quiero mandar un recadito, el hincha verdadero fue el que vino hoy. Felicidades a ellos que vinieron y esperamos que los otros, que son noveleros vengan el domingo”.