¿Jaime de la Pava está cerca del Cali? Las razones que aumentan los rumores

Deportivo Cali vive una de sus etapas más criticas en la Liga Betplay. El conjunto azucarero está sumido en el fondo de la tabla de posiciones y se acerca a la eliminación.

En las últimas horas, los rumores sobre la salida de Mayer Candelo del cuadro caleño aumentan. Desde la capital vallecaucana se habla de que Jaime de la Pava tendría muchas opciones de llegar al conjunto verdiblanco.

Según la información de Marino Millán, periodista de 'Win Sports' varias son las razones que apuntan a que el histórico entrenador del América estaría cerca del cuadro de Palmaseca.

“Alguien de la entraña de Deportivo Cali me dijo que sí han hablado con Jaime de la Pava. Y luego vienen una cantidad de detallitos, que uno por experiencia sabe cómo es el manejo de las cosas", dijo inicialmente el periodista.

Y añadió: "Por ejemplo: hace una semana Jaime me compartió una invitación para una rueda de prensa que hacía de su proyecto juvenil y para presentar una alianza con Real Madrid. Y ayer, aparecimos a la hora fijada y él no llegó. El evento se canceló. No llamó ni avisó, seguramente evitando que le preguntaran algo relacionado con esto”.

Y agregó: “Hoy viajaba a Estados Unidos para cosas relacionadas con ese proyecto y no viajó. Seguimos con otras cositas. Lo he llamado, no contesta.

Finalmente señaló: "Le escribo y del WhatsApp ya quitó los chulos azules, la última vez. Ni siquiera el hermano contesta. Todos sabemos que en estos casos el silencio es cómplice de la verdad”.

Por ahora, no hay una voz oficial desde el club, pero todo apunta a que las conversaciones ocurrieron y el entrenador está en los planes del cuadro caleño.