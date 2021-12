Jonathan Gómez 'aterrizó' a los hinchas de Santa Fe sobre un posible regreso

Caso Jonathan Gómez y Francisco Meza.



1. Se le preguntó al 'Vikingo' sobre el interés de @SantaFe en él y esto dijo: "A mi no me llamó nadie, el deseo lo tengo pero si no llaman nada puedo hacer."



Y efectivamente, pregunté en el club y la gerencia deportiva no sabe nada. pic.twitter.com/WBbRxg2Q2A