Matías Castro confesó cuál fue el motivo de su salida en Santa Fe

Independiente Santa Fe se prepara para lo que será la próxima temporada bajo la dirección técnica de Martín Cardetti, quien ya fue presentado y buscará darle una nueva cara al elenco ‘cardenal’ que no logró ni con Harold Rivera ni con Grigori Méndez la clasificación a los cuadrangulares finales de la Liga Betplay.

Por tal razón, el estratega argentino había dicho en Palabras Mayores de Antena 2 que se estaría revisando los jugadores que continuarían y saldrían del club. Sin embargo, el único nombre que estaba confirmado que abandonaría la plantilla ‘cardenal’ era el de Matías Castro, quien en una reciente entrevista contó los motivos de su salida.

Según el argentino, la decisión de su salida fue por obra de los directivos santafereños: “Mi salida fue decisión de la directiva, me hubiese encantado seguir en el club. No logré convencer al profesor [Grigori] Méndez en que confíe en mí; lo que demostré no alcanzó”.

Asimismo, el delantero agregó que en los partidos que jugó no fue suficiente para mostrar su potencial: “Creo que me faltó jugar, en 280 minutos es difícil determinar si me faltó algo. Me voy contento por que pude convertir y fueron goles importantes que ayudó al equipo y nos mantuvo en la pelea hasta el final, la gente y mis compañeros lo valoraron y eso me reconforta y me deja tranquilo”, indicó en el portal Futbolete.

Por otra parte, envió un mensaje a los seguidores del club ‘albirrojo’ donde se confesó como un nuevo hincha: “Sentí un gran aprecio por el equipo, por todos mis compañeros, por la gente que trabaja en el club y toda la gente que siempre nos apoyó … es un club hermoso que se merece lo mejor y seguramente lo esperan grandes logros, me voy como un hincha más del león”.

Hay que recordar que en su estadía con el club bogotano, Castro defendió la camiseta de Santa Fe en 15 oportunidades, donde anotó en dos ocasiones.