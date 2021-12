Juan Daniel Roa: las posibilidades de retirarse y a qué se dedicaría en un futuro

Juan Daniel Roa es uno de lo futbolistas más recordados en el entorno de Independiente Santa Fe en la última década, no en vano se convirtió en uno de los más ganadores de la historia del equipo rojo.

Pese a ello, su vínculo con el cuadro bogotano llegó a su fin en 2019, para pasar a integrar las filas del Deportivo Cali donde jugó 17 partidos antes de arribar a Alianza Petrolera.

Tras esto, y al jugar muy poco con el equipo de Barrancabermeja, el jugador tuvo que someterse a una cirugía de cadera, y en medio de su recuperación, concedió una entrevista a 'Los Dueños del Balón' de Antena 2.

El jugador bogotano expresó varias cosas, entre ellas que "retirarme no es una decisión tomada, lo que pasa es que la operación que me hicieron es bastante compleja entonces se requiere de una buena recuperación".

Asimismo, señaló que la cirugía que le hicieron fue un reemplazo total de la cadera derecha, y que "tengo toda la fe de volver a jugar fútbol".

De igual manera, hizo saber que "la recuperación puede durar entre seis meses y un año, pero siempre tengo la ilusión de a jugar".

A su vez, dio pistas sobre su futuro, pues "si no puedo volver a jugar fútbol, yo ya tengo muy claro que me dedicaría a ser representante de jugadores, como técnico no me veo, no me gusta".

Por último, el futbolista manifestó que "más allá de todo, lo único que quiero es tener una vida tranquila", mostrándose fresco en cuanto a lo que podría ser un prematuro retiro.