Jugador de Junior le recordó a Ricardo Márquez su descenso por "celebrarle en la cara"

Más allá de la polémica arbitral que rodeó la semifinal entre Junior y Millonarios que dejó al cuadro capitalino en la final de la Liga Betplay, un bochornoso incidente se presentó sobre el final del partido y terminó en una fea pelea con empujones e insultos en los camerinos.

En el último minuto del juego se fueron expulsados Larry Vásquez (Junior) y Felipe Banguero (Millonarios); pero tras el pitazo final el tema siguió y jugadores como Sebastián Viera y Germán Mera fueron al camerino local a continuar con el incidente, todo esto por algunos gestos provocadores del delantero Ricardo Márquez.

Luego que en la prensa se conoció todo lo sucedido, llegaron las reacciones en redes sociales. Uno de ellos fue Juan David Rodríguez, volante de Junior que le dejó un directo mensaje a Ricardo Márquez de Millonarios recordándole su descenso con Unión Magdalena e invitándolo a tener un comportamiento adecuado en estas situaciones.

Rodríguez (28 años) subió una foto suya vistiendo la camiseta de Once Caldas mientras consolaba a Márquez (23 años) por el descenso de Unión Magdalena en 2019 y escribió: “El día que descendiste no te lo grité en la cara, ni mucho menos lo celebré. Por el contrario, fui a darte ánimo y a decirte que mejores cosas vendrían, pero veo que no lo entendiste, que de mi ejemplo nada te quedó”.

Y agregó: “Celebrar tu victoria en nuestra cara es un acto que no genera nada bueno en estos momentos. Ojalá puedas corregir y entender que, de los buenos actos, mejores cosas siempre vienen. Un abrazo, Ricardo Márquez”.