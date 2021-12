Junior: Cinco jugadores que no continuarán en el 2022

Junior de Barranquilla quedó eliminado de la Liga BetPlay Dimayor después de caer en condición de visitante 0-2 ante Deportivo Cali en partido de la fecha 5 del grupo A en los cuadrangulares.

Tras no tener opciones de clasificar a la final y no lograr la clasificación a la Copa Conmebol Libertadores del 2022, los directivos del conjunto 'rojiblanco' preparan un revolcón en la nómina para la nueva temporada.

A falta de anuncio oficial, cinco jugadores tienen definida su salida del equipo, ya que terminan su contrato el 31 de diciembre de 2021.

El defensa Jefferson Gómez, los volantes José Carlos Muñoz y Juan David Rodríguez y los delanteros Juan Sebastián Herrera y Carmelo Valencia no continuarán en el equipo barranquillero.

Gómez fue notificado desde hace algunos días de la no renovación, Muñoz firmó por seis meses y no convenció a los directivos para renovar, Rodríguez volverá a Once Caldas, club dueño de sus derechos deportivos tras la finalización de préstamo, Herrera tampoco se "habría ganado" la extensión del vínculo y Valencia emprendería nuevos rumbos.

Por otro lado, al atacante Cristian Martínez Borja se le estaría buscando equipo para cederlo en condición de préstamo, ya que tiene contrato por dos años más con Junior.

Otros jugadores a los que se les termina el contrato, pero que están negociando la renovación son: Fredy Hinestroza, Eder Chaux, Larry Vásquez, Didier Moreno, Jhon Pajoy, Luis 'cariaco' González y Marlon Piedrahíta.