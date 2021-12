Junior: Juan Cruz Real habló de la posibilidad de Borja y su proyecto en el equipo

Juan Cruz Real, presentado el pasado lunes 20 de diciembre como nuevo director técnico de Junior de Barranquilla, dio este martes 21 de diciembre su primera rueda de prensa en la que, entre muchos temas, habló de la posibilidad de que Miguel Ángel Borja vuelva al conjunto 'tiburón' y a la conformación de la plantilla.

Con respecto al posible retorno de Borja, Cruz Real aseguró que le encantaría contar con el atacante, pero es un aspecto que lo está trabajando el equipo directivo, teniendo en cuenta que pasa mayormente por la parte económica.

“Yo no necesito dar el aval para que venga Borja. Cualquier equipo lo quisiera tener, después está lo administrativo del club donde ya yo no me siento capacitado para responder. Cualquier entrenador quiere un delantero de la jerarquía", afirmó.

Seguidamente, Cruz Real afirmó que Junior cuenta con un plantel con calidad, pero que se necesita reforzara para lograr los objetivos.

“Junior tiene una plantilla de calidad, pero se necesitan retoques. Hay jugadores que están en el tema de la firma, pero no quiero dar nombres propios. No soy de la idea de sobrecargar jugadores por tenerlos”, dijo.

Finalmente, el entrenador manifestó que dentro de su proyecto está la promoción de jóvenes, que sean activos del club.

"Dentro del proyecto que visualizamos buscamos incorporar a la mayor cantidad de futbolistas dentro del activo del club, los jugadores jóvenes. Tenemos una mirada positiva en acercar jugadores jóvenes, ya lo demostramos en el club anterior promocionando jugadores. Pero no lo hacemos por vender humo, sino que sean jugadores que se puedan sostener”, aclaró.