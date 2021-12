Víctor Cantillo: ofertas que ha tenido y posibilidad de volver a Junior

En Junior ya ficharon a Juan Cruz Real, quien será el nuevo técnico en la escuadra barranquillera para la temporada 2022. El cuadro ‘tiburón’ buscará conformar una nómina ‘poderosa’ para pelear la Copa Sudamericana, por lo que ya han sido varios los nombres que suenan para convertirse en nuevos refuerzos.

Uno de ellos es el de Víctor Cantillo. El mediocampista, quien actualmente juega en Corinthians de Brasil, estaría siendo observado por los directivos barranquilleros para que se convierta en nuevo jugador de Juan Cruz Real.

Ante esto, el colombiano concedió un par de palabras donde indicó que no sabe nada sobre ese supuesto interés.

“La verdad nadie me ha manifestado nada. Creo que fue un gran año en lo profesional. Esperemos que 2022 llegue con mejores bendiciones”, dijo Cantillo cuando se le consultó sobre dicho rumor. No obstante, el volante de la Selección Colombia confesó que se veía los partidos del Junior al cual le hacía fuerza: “Siempre me veía todos los partidos y apoyando siempre. Tuvieron buenos y malos momentos como todos. Junior es un equipo grande que en el 2022 sé que va a hacer un gran año”.

Por otra parte, Cantillo se refirió sobre el otro rumor, el cual dice que Fluminense podría ser el otro pretendiente: “Sobre Fluminense nadie me manifestó nada al respecto”.

Por lo pronto, habrá que esperar lo que pase en los próximos días, pues de los próximos refuerzos, se dice que Fernando Uribe, Daniel Giraldo y Omar Albornoz podría llegar para el mercado de fichajes.