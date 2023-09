La actualidad de Santa Fe prende las alarmas: "Hay un divorcio. Algo está roto"

Ya son varios años en los que Independiente Santa Fe arroja unos resultados muy lejanos de lo que pretende la hinchada, y probablemente de lo que planifica la dirigencia. De hecho, solo un técnico en los últimos cinco años ha estado a la altura de la institución.

Pues luego de pasar varios entrenadores, el uruguayo Alfredo Arias (segundo semestre de 2022) fue un técnico que puso a jugar bien al equipo, y lo clasificó a la Copa Sudamericana 2023; sin embargo, no continuó al frente para esta temporada.

Ahora, para la segunda parte de 2023, la directiva apostó por Hubert Bodhert -quien viene de firmar un buen rendimiento con Alianza Petrolera-, y pese a que ha sumado casi la mitad de los puntos posibles (19 de 39), su juego no convence.

Vea también: Bodhert explotó de la frustración y apuntó a sus jugadores tras la goleada de Santa Fe

Y luego de la derrota 3-0 ante Atlético Nacional por la fecha 13 de la Liga Betplay, el entrenador cartagenero expuso a sus jugadores, atribuyendo que el mal andar del equipo obedece -en gran medida- a un tema de "capacidad", además criticó que "no den un pase a dos metros", y comentó que con nóminas menores, ha "competido mejor".

Por ende, se hace evidente que la relación entre el entrenador y el plantel de Independiente Santa Fe es mala, y uno de los que reaccionó a ello fue Carlos Antonio Vélez.

Pues en 'Palabras Mayores' de Antena 2, Vélez apuntó que "normalmente los técnicos se echan la culpa, y luego 'lavan la ropa' con los jugadores a puerta cerrada", pero este no fue el caso.

De hecho, las declaraciones del técnico de Santa Fe dan para creer que "hay un divorcio de comunicación, los jugadores no están haciendo lo que el técnico quiere".

Le puede interesar: Selección Colombia: confirmados los árbitros contra Uruguay y Ecuador

"Hay una comunicación rota. Ellos no le paran bolas o no le entienden... o él no está dando el mensaje de manera correcta", dijo Carlos Antonio Vélez sobre el final de su columna.

"Ahí está algo roto", dijo el periodista.

Video de las declaraciones de Hubert Bodhert tras la derrota de Santa Fe contra Nacional