La Liga BetPlay está en riesgo; advierten que NO prestarán estadio por hechos de violencia

En alerta roja está el desarrollo de la Liga BetPlay del segundo semestre de 2024, teniendo en cuenta los hechos de violencia que se han registrado en las últimas jornadas y que ha afectado el calendario estipulado por la Dimayor.

La situación que generó mayor preocupación se vivió el miércoles 25 de septiembre en el estadio Atanasio Girardot de Medellín durante el partido entre Atlético Nacional con Junior de Barranquilla.

Lea también: Nacional y Millonarios se meten a los ocho: tabla de posiciones, Liga BetPlay, fecha 12

En el segundo tiempo del encuentro, supuestos aficionados de Nacional y Junior se enfrentaron en una batalla campal en el sector norte del escenario en el que utilizaron armas cortopunzantes, por lo que se registraron, por lo menos, 25 heridos.

Ante lo sucedido la Alcaldía de Medellín tomó importantes medidas como la de sancionar a Atlético Nacional con dos partidos sin público en las graderías.

El conjunto 'verdolaga' tampoco contará con aficionados en la tribuna norte por cuatro partidos, además se prohibirá el ingreso de banderas o "trapos" al estadio por un año y finalmente habrá cierre de fronteras para los hinchas visitantes.

Federico Gutiérrez advirtió con NO prestar el estadio

A las sanciones comunicadas, Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, advirtió a los clubes de la ciudad NO prestar más el estadio Atanasio Girardot si lo clubes no toman las medidas necesarias para garantizar la seguridad.

Le puede interesar: Efraín Juárez saca pecho tras goleada de Nacional: "soy muy exigente"

"Si los equipos no asumen la responsabilidad que les corresponde para el tema de las requisas, que es a quienes les corresponde y todos los otros temas y no está la logística lista, yo no les prestó el estadio de aquí en adelante tampoco. Es que yo también tengo que cuidar es la integridad de todas las personas", advirtió el mandatario.

Ante esta situación, la continuidad de la Liga BetPlay estaría en peligro, teniendo en cuenta que en caso de no cumplir con los requisitos los clubes deberán buscar nuevas sedes, por lo que se afectaría el calendario.