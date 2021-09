"La situación económica es crítica y cada vez más insostenible" Marco Caicedo, presidente del Cali

Deportivo Cali en la actualidad no pasa por su mejor momento; el equipo se vio obligado a cambiar de técnico en el andar de la Liga BetPlay y de momento, su nuevo estratega, Rafael Dudamel, no termina de convencer a los aficionados 'verdiblancos', más allá de que enderezar el camino del equipo no es una tarea fácil.

Así, en los últimos días se ha conocido acerca de un agravante para el buen desarrollo y cumplimiento de los objetivos del club, pues según declaraciones dadas a 'Super Combo Cali' de RCN Radio, por el presidente del equipo Marco Caicedo, la situación financiera también está débil.

"Tenemos que abrirle los ojos a los asociados que la situación económica es crítica y cada día más insostenible" inició sin tapujos la cabeza del equipo 'azucarero', abriendo las puertas para que se conozca más acerca de la crisis presentada.

A su vez, se atrevió a lanzar números para justificar lo que acontece en el equipo, y fue claro al decir que "actualmente Deportivo Cali tiene hipotecados el 24% de sus activos fijos, por la situación actual que atravesamos, ese porcentaje se subiría al 34 %".

También dejó ver que "el cambio de modelo de nuestra sociedad no es una decisión mía, debe hacerla la Asamblea y tenemos claro que debe realizarse pero no va a hacerse a corto plazo".

Así, Marco Caicedo genera intriga y nerviosismo de cara al futuro del cuadro caleño, pues no solo preocupa la actualidad del equipo, sino lo que pueda ocurrir en días próximos, teniendo en cuenta que esta crisis podría agravarse en caso de no ser manejada adecuadamente.