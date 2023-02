La agresión de un hincha del Deportes Tolima a Daniel Cataño, jugador de Millonarios, provocó algunos actos violentos cuando se iba a disputar el partido entre ambas escuadras por la Liga Betplay.

A raíz del incidente, el aficionado fue detenido y puesto a disposición de las autoridades para adelantar el respectivo proceso judicial. Por su parte, Cataño ya presentó la denuncia formal contra este aficionado.

Al margen de esta situación, el agresor, identificado como Alejandro Montenegro, se pronunció tras los hechos y presentó sus disculpas luego del incidente que provocó la suspensión del partido en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.

"Me presento a pedir disculpas. Me dejé llevar por las emociones que se viven en un partido de fútbol y no son correctas porque así el fútbol se vuelve algo violento", expresó el hincha del equipo pijao.

Asimismo, este aficionado hizo un llamado para que este tipo de conductas no se repitan en los estadios del fútbol colombiano.

"Tenemos que llevar la fiesta del fútbol en paz. Este es un llamado para entender que las provocaciones de un lado y del otro terminan de mala manera y dañan una fiesta a la que van niños y también adultos mayores", puntualizó.