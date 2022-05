"Las autoridades dieron las garantías": Presidente de Dimayor por el partido Jaguares Vs Medellín

Controversia sigue generando lo sucedido el sábado 7 de mayo por el partido entre Jaguares y Deportivo Independiente Medellín por la fecha 19 de la Liga BetPlay Dimayor. El equipo antioqueño decidió no viajar a la ciudad de Montería al argumentar que no contaba con las garantías de seguridad y logística teniendo en cuenta el "paro armado" en la región por parte del Clan del Golfo.

Al respecto, Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, habló en el programa En La Jugada del fin de semana de RCN Radio, en donde aseguró que en comunicación directa, las autoridades locales garantizaron la seguridad para el desarrollo del encuentro.

"Las condiciones se validaron con el Alcalde, el comandante de la Policía y el Ejército Nacional", afirmó.

Jaramillo también cuestionó la determinación tomada por Deportivo Independiente Medellín, ya que consideró que la decisión del equipo fue anticipada.

Por otro lado, el directivo dio a conocer su posición con respecto a la posición del canal oficial que transmite el fútbol colombiano Win Sports.

"Sigue siendo un socio estratégico y muy importante. El pronunciamiento (De no transmitir el partido) es muy desafortunado. Debían haber valorado la situación de manera diferente. De la mano de nosotros. Esos pronunciamientos no aportaban nada. A Win se le daban las condiciones por parte de las autoridades para ese desplazamiento. Ellos evaluaron y no querían correr ningún riesgo".

Finalmente, Fernando Jaramillo aceptó que la Dimayor tiene marcadas diferencias con los jugadores, pero trabajo en garantizar las condiciones para "jugar fútbol".

"Todos buscamos el bienestar de los protagonistas que son los futbolistas, buscamos que tengan las condiciones para jugar al fútbol y desarrollar su trabajo. Tenemos visiones diferentes. Los clubes invierten mucho para poder jugar al fútbol, pagar los salarios y tener las condiciones para que hagan su trabajo. En esto todos queremos lo mismo. Las visiones son diferentes. Hemos hecho un gran esfuerzo para generar las condiciones".