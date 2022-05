Polémica resultó la fecha 19 de la Liga BetPlay Dimayor, principalmente por lo sucedido en el estadio Jaraguay de Montería, ya que Deportivo Independiente Medellín no se presentó para disputar el partido contra Jaguares.

Desde el viernes 6 de mayo, el equipo antioqueño comunicó que no desplazaría a su plantel de jugadores y cuerpo técnico a la capital del departamento de Córdoba al no contar con las garantías de seguridad y logística debido a la situación de orden público generada por el "paro armado" del Clan del Golfo.

A pesar de lo manifestado, la programación del encuentro continuó con normalidad, aunque no se registró ningún pronunciamiento oficial por parte de la Dimayor.

Ante la confirmación del partido, Jaguares y el equipo arbitral saltaron al terreno de juego bajo las miradas de un buen número de personal de seguridad, Policía y Ejército Nacional, ya que no había hinchas en el escenario. Tras esperar 15 minutos, el juez central anunció el final el juego.

Teniendo en cuenta el reglamento, el equipo de Córdoba se quedaría con la victoria con marcador de 3-0 y el conjunto antioqueño debería pagar una importante multa.

Daniel Ossa, presidente de Deportivo Independiente Medellín, habló este lunes en Planta Fútbol de Antena 2, en donde aseguró que el resultado final del encuentro no está definido.

"A este momento no hemos perdido el partido, tiene que llegar un informe del Comité Disciplinario de la Diayor. A hoy el partido no está perdido, dijo.

Ossa explicó que el Comité emitirá la respectiva resolución después de escuchar los descargos de los dos equipos. Posterior al comunicado, Medellín estudiará si apelará la determinación o qué acción tomarán.

"El Comité llamará a descargos para poder brindar los argumentos y después de la decisión revisaremos las instancias siguientes. Es un tema del Comité Disciplinario".

El directivo que el no traslado del equipo no fue por capricho y detalló que tenían los argumentos suficientes para no hacerlo.

"El hecho no haber asistido a Montería y al partido no es un tema de capricho, tenemos argumentos suficientes, un tema de fuerza mayor. Estábamos faltos de garantías por un tema que se está presentando aún en la ciudad. Recibimos una carta de la empresa de la logística diciendo que no nos podría recoger porque no iban a arriesgar sus buses. La hotelería dijo que no podría cumplir con todos los requerimiento".

Daniel Ossa también desmintió la información que habla de una falta de comunicación con la Dimayor y aseveró que en todo momento estuvo dialogando con Fernando Jaramillo, presidente de la entidad.

"El presidente de Dimayor empezó a ver opciones y un cambio de sede surgió. En el momento que empezamos a analizar con nuestro técnico nos dicen que descartado el tema porqué Jaguares tiene la postura de no mover horario y ni la ciudad. Teniendo la primera opinión por ser locales se elimina el tema. La Dimayor ofreció opciones, nosotros ante una ciudad militarizada, el comercio cerrado y la gente resguardad en sus viviendas no podíamos ir a jugar un partido de fútbol a desconocer lo que estaba sucediendo".