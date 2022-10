Las cuentas de los grandes: Lo que necesitan Nacional, América y Junior para clasificar

La definición de los clasificados a los cuadrangulares de la Liga Betplay está más pareja que nunca. Varios equipos tienen chances de meterse en la pelea por el segundo título del año y La última fecha tendrá una definición mano a mano para resolver a los ocho equipos que lucharán por estar en la final.

Vea también: Trancón de malas noticias; Millonarios lamenta otra baja y pone a Gamero contra las cuerdas

Después de 19 partidos América, Nacional y Junior mantienen su opción para estar en la definición de la estrella de fin de año. Los conjuntos grandes definirán sus chances intentando tener un lugar en los clubes que aspiran al segundo título de 2022.

Lo que necesitan Nacional, América y Junior para clasificar

América de Cali 4° (30 puntos +10)

Los dirigidos por Alexandre Guimaraes, lograron una mejora significativa en la tabla. Los rojos deben vencer a Unión Magdalena en Santa Marta para no depender de nadie. Un empate podría hacer que lo superen por diferencia de gol Junior o por puntos Millonarios, Nacional, Medellín y Pereira. En caso de una derrota los rojos necesitarán que Medellín o Millonarios no sumen más de un punto, un triunfo de Santa Fe, que Nacional no derrote a La Equidad, o que no ganen ni Bucaramanga ni Junior.

Atlético Nacional 8° (29 puntos, +6)

Clasifica con un triunfo ante Equidad en Medellín. En caso de empatar debe esperar que Millonarios o Medellín no sumen más puntos y que no ganen Pereira ni Junior. Si pierde quedará eliminado

Junior 11° (28 puntos, +3)

Los tiburones necesitan que Millonarios le gané al Medellín el miércoles, para depender de sí mismos en la última fecha: Junior clasificaría con una victoria ante Jaguares en Montería. Pero si Medellín suma debe esperar que en la última fecha pierdan Millonarios, Nacional y Pereira. El empate lo haría necesitar goleadas de sus rivales. Una derrota deja a los tiburones fuera de todo.

Le puede interesar: Otra imprudencia de Cardona: se le salió el hincha de Boca, dio 'like' y ninguneó a Racing

Por ahora, los tres equipos mantienen sus opciones. Sin embargo, lo más probable es que alguno se quedé por fuera de los cuadrangulares.