"Millonarios quiere una nueva final": Alberto Gamero

Millonarios sacó un importante empate en la tercera fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay Dimayor tras igualar 1-1 en su visita a Deportes Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.

A pesar de que el conjunto 'embajador' pudo quedarse con la victoria, ya que el defensa central Juan Pablo Vargas desperdició un tiro penal en los últimos minutos, el director técnico Alberto Gamero aseguró sentirse "feliz" por el rendimiento de sus jugadores.

"Orgulloso de mis jugadores. No es fácil jugarle a Tolima de local y con diez hombres. Hicieron un trabajo táctico impresionante. No queríamos perder, queríamos llevarnos un buen resultado y lo conseguimos. Después de la expulsión fue el momento que más sufrimos. Felicito a mi jugadores y enfrentamos un gran rival como Tolima", afirmó Gamero.

El estratega 'embajador' indicó que para el segundo tiempo del duelo realizó variantes para contrarrestar la expulsión de Emerson Rodríguez.

"Hicimos modificaciones y variantes estratégicas con Uribe, sostuvimos el partido. Tolima en el segundo tiempo no tuvo opciones claras, tuvimos opciones más claras. Me voy tranquilo por el punto. Nos queda un partido con ellos en Bogotá para ganar un descontar", dijo.

Por otro lado, Gamero aseguró que él y el plantel de jugadores respaldaron a Juan Pablo Vargas tras desperdiciar el penal y reiteró del buen desempeño de sus dirigidos.

"No pienso en los tres puntos. Le dijimos a Vargas que el que cobra un penal en esa instancia lo puede meter o botar. Tiene todo el respaldo de nosotros, no es el penal, es el partido que jugó el equipo, el penal se puede botar. El partido que jugó el equipo me dejó feliz. Es un equipo que quiere una final, quiere competir, quiere mejorar en la tabla", indicó.