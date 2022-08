Cruz Real está tranquilo: "Junior sigue usando el modelo de juego que queremos"

Junior disputó este domingo un partido importante frente al América de Cali, el mismo equipo que en condición de local puso las cosas muy difíciles para los dirigidos por Juan Cruz Real que finalmente terminarían perdiendo 2-1.

Después del compromiso, las declaraciones del técnico de los 'tiburones' no se hicieron esperar y durante gran parte de su rueda de prensa, fue enfático en que "Junior sigue comportándose con el modelo de juego que queremos y eso me da tranquilidad sobre todo para las semifinales de la Copa BetPlay".

"Creo que en el partido, haciendo un balance general, fuimos superiores sobre todo por lo que hicimos en el segundo tiempo, volvimos a jugar un partido de visitante como quiere la gente, el fútbol tiene estas cosas y el rival fue eficaz en las que tuvo. América buscó por replegarse, por buscar contraaques y nos retó a buscar opciones y sí nos falto claridad, no estoy contento con el resultado, pero estoy conforme con el equipo".

Por otro lado, explicó por qué durante su ciclo con el América no le dio protagonismo a Carlos Sierra, autor del primer gol en esta fecha 8: "Yo no prescindí de él, tomé decisiones y esas decisiones nos dieron un campeonato y un título, él es un gran jugador, pero no encajaba en lo que queríamos y nunca desconocí su calidad, me alegra que haga goles, hoy no porque nos hizo gol a nosotros, pero en su momento tomé decisiones y esas decisiones nos llevaron a que otros jugaran y nos ganáramos el título de Liga".

Y Cruz Real confesó que había falencias en la defensa "fallamos a estar atentos para poder bloquear esos tipos de acciones, pero es fútbol y se tenía que dar así. Junior vino a Cali a jugar como un equipo grande y así lo hizo".

"Yo no vi ese partido que ustedes vieron, hoy jugamos más en campo de América que en campo nuestro, hubo partidos anteriores como con Patriotas donde sí nos replegábamos. En el último tercio no tuvimos la claridad, pero creo que las estadísticas fueron claras, el control del juego fue de nosotros" finalizó.