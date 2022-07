Guimaraes cuestionó el arbitraje y Graterol habló de "un empate amargo"

América de Cali disputó el segundo partido de la Liga Betplay 2022-2 en el que tuvo que enfrentar a Cortuluá, un equipo que empató el encuentro en el estadio Doce de Octubre, el escenario provsional para los 'escarlatas' quienes se han tenido que acomodar por varios eventos deportivos que se dan en el estadio Pascual Guerrero, como la Copa América Femenina y el Mundial de Atletismo.

Después del compromiso, Alexandre Guimaraes dejó claros los aspectos a tener en cuenta que pueden definir los resultados: "La plenitud del juego y del rendimiento de los jugadores solo se puede lograr con la continuidad de los partidos, debemos analizar eso. Queremos que a través del juego encuentren el ritmo".

"Nostros no entendimos por qué no se consultó esa jugada si los mismos contrincantes estaban dudando de si era o no penal, pero bueno es algo con lo que no podemos hacer nada" añadió el estratega, quien hacía referencia a una jugada que involucraba un pase filtrado a Esneyder Mena que sería después interrumpido por un jugador de Cortuluá.

Por otro lado, Joel Graterol fue enfático en el orden táctico que tuvieron durante el partido: "Nos vamos con buenas sensaciones, tuvimos para ganarlo, es un juego defensivo muy sólido. Ellos tuvieron muy pocas llegadas y a nosotros nos faltó claridad para finalizar las jugadas. Es un empate amargo pero sabemos que esto es un camino largo, por eso hay que sumar y hoy lo hicimos, tenemos que hacer un mayor esfuerzo".

Y habló sobre lo que debían hacer para llegar a los tres puntos: "Es necesario recalcar que tuvimos un orden dentro de la cancha como no lo dijo el profe y mucha solidez en la defensa, pero nos faltó definir la jugada".

"Esto es fútbol y vamos a seguir adelante para mantener sólida la parte defensiva y mejorar en el ataque" concluyó el portero venezolano que finalmente no saldría del equipo para esta temporada.

Próximo partido de América

vs. Santa Fe

Estadio El Campín

Martes 2 de agosto

8:05 pm