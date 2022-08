¿Se puso bravo Torres? airada respuesta cuando le preguntaron por su salida del Tolima

La jornada futbolera de este domingo termino con un compromiso entre Deportes Tolima y La Equidad, el mismo que correspondía a la fecha 8 de la Liga Betplay y que terminó en un empate de 1-1 y muchas dudas sobre el proceso que está llevando Hernán Torres con el equipo 'Pijao'.

Después del partido y en rueda de prensa, le preguntaron al estratega local sobre cómo se sentía tras ver que los resultados positivos no estaban apareciendo y se podía acabar el su ciclo como técnico del equipo de Ibagué, a eso él respondió de forma contundente y con signos de estar enojado.

"Les digo una cosa a ustedes: Yo me voy cuando la familia Camargo me eche. De resto no me voy a ir. Ya, le contesté" con eso selló la pregunta del periodista, la misma que fue polémica en redes por la forma 'altanera' en la que el estratega respondió.

Minutos después y con la pregunta de Alejandro Cardozo, de RCN Radio, volvió a hacer referencia a lo primero que le había molestado: "Antes de iniciar este torneo tuve muchas propuestas de equipos muy grandes, de gran poder económico. Y no me fui. Ahora que la cosa está difícil, no voy a salir corriendo. Sigo trabajando y confío en mis capacidades".

El próximo compromiso de Tolima será este domingo 28 de agosto a las 6:10 pm en condición de visitante y frente al Junior de Barranquilla.