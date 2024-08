Liga Betplay 2024-2: Tabla de posiciones tras la fecha 5; solo hay tres grandes clasificados

Este lunes terminaron los duelos programados de la quinta fecha de la Liga Betplay del segundo semestre de 2024, pues Águilas Doradas superó 1-0 a Jaguares de Córdoba, y no solo lo hundió en el descenso sino que le permite a los dorados entrar al grupo de los ocho.

Y se habla de los juegos programados, teniendo en cuenta que hay varios partidos aplazados de esta jornada debido a que no hay escenarios para disputarlos -atendiendo que varios están acondicionándose para la Copa del Mundo Femenina sub 20-.

¿Cuáles partidos están aplazados por la fecha 5 de la Liga Betplay?

Los tres juegos que aún no tienen fecha ni horario definido para su disputa son: América vs. Millonarios, Santa Fe vs. Medellín y Pasto vs. Junior. En los próximos días Dimayor informará sobre la estos encuentros.

Eso sí, la tabla de posiciones ha ido tomando forma, y si bien hay varias novedades, lo que más destaca que el el líder -e invicto- sea Fortaleza CEIF, seguido de Once Caldas; además, solo hay tres equipos grandes entre los ocho.

Tabla de posiciones de la Liga Betplay tras la fecha 5

1. Fortaleza, 13 puntos

2. Once Caldas, 13

3. Nacional, 13 (dos partidos más)

4.La Equidad, 10 (un partido más)

5. Santa Fe, 9 (un partido menos)

6. América, 7 (un partido menos)

7. Tolima, 7 (un partido menos)

8. Águilas Doradas, 7

9. Millonarios, 7

10. Pereira, 7

11. Cali, 6

12. Medellín, 6

13. Junior, 5 (un partido menos)

14. Alianza, 5

15. Pasto, 4 (un partido menos)

16. Bucaramanga, 4

17. Envigado, 4

18. Jaguares, 3

19. Chicó, 3

20. Patriotas, 2

Cabe recordar que el formato que maneja la Dimayor para esta edición de la Liga Betplay es similar al del primer semestre: fase de todos contra todos con 19 fechas, dos cuadrangulares (seis jornadas), final (ida y vuelta) y campeón.