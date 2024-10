Liga Betplay 2024-II: Dimayor anunció la programación de la fecha 14

La Dimayor anunció la programación de la decimocuarta fecha de la Liga Betplay del segundo semestre de 2024, la cual se disputará justo después de una serie de partidos que tuvieron que ser postergados hace algunas jornadas por cuenta del Mundial Femenino sub 20.

Y si bien la intención es darle prontitud al desarrollo del torneo de primera división, uno de los diez partidos de la jornada 14 tuvo que ser postergado, pues ya es oficial que el juego entre Deportes Tolima y Alianza FC en el Manuel Murillo Toro de Ibagué no tiene día ni horario definido.

Por lo demás, llama la atención el juego entre La Equidad y Junior, que abrirán la jornada el sábado 12 de octubre en el Estadio de Techo y juegan un duelo directo por la clasificación a los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay. El partido, por tradición, más llamativo será América vs. Medellín en Cali el lunes festivo (cuando se jugará el grueso de la jornada). Y en la lucha por no descender se toparán Jaguares y Chicó el martes en Montería.

Programación de la fecha 14 de Liga Betplay 2024-II

Sábado 12 de octubre

La Equidad vs. Junior - 5:45 p. m.

Bucaramanga vs. Pereira - 8:00 p. m.

Domingo 13 de octubre

Atlético Nacional vs. Envigado - 3:00 p. m.

Águilas Doradas vs. Deportivo Cali - 7.30 p. m.

Lunes (festivo) 14 de octubre

Patriotas FC vs. Independiente Santa Fe - 2:00 p. m.

Once Caldas vs. Deportivo Pasto - 4:10 p. m.

América vs. Independiente Medellín - 6:20 p. m.

Martes 15 de octubre

Jaguares vs. Boyacá Chicó - 5:30 p. m.

Millonarios vs. Fortaleza CEIF - 8:00 p. m.

Por definir

Deportes Tolima vs. Alianza FC