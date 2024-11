Liga Betplay 2024-II: Dimayor anunció la programación de la fecha 17

Dimayor le da premura al calendario de los torneos del fútbol colombiano, y por eso anunció desde ya cuál será la programación de la fecha 17, la cual se disputará a mitad de semana (entre martes y viernes), dado que, hay que acabar la fase regular cuanto antes.

Los partidos más llamativos de la fecha serán Independiente Santa Fe vs Once Caldas en El Campín y Junior vs Millonarios en el Metropolitano, pero también hay juegos clave por el descenso.

De hecho, el miércoles 6 de noviembre habrá dos partidos en simultáneo debido a la importancia que tienen los protagonistas en la tabla del descenso: a la par se jugarán Deportivo Cali - Jaguares en Palmaseca y Medellín - Patriotas en el Atanasio Girardot.

Asimismo, se espera que sea una jornada en la que se finiquite la entrada de otros equipos a los cuadrangulares semifinales, con el fin de que para las fechas 18 y 19 de la Liga solo se definan uno o dos cupos a la próxima ronda del torneo.

Fecha 17 de la Liga Betplay: partidos y horarios

Martes 5 de noviembre

Fortaleza vs La Equidad - 6:00 p. m.

Tolima vs Envigado - 8:20 p. m.

Miércoles 6 de noviembre

Chicó vs Bucaramanga - 2:30 p. m.

Alianza FC vs Águilas Doradas - 4:30 p. m.

Junior vs Millonarios - 6:30 p. m.

Cali vs Jaguares - 8:30 p. m.

Medellín vs Patriotas - 8:30 p. m.

Jueves 7 de noviembre

Pasto vs América - 6:30 p. m.

Pereira vs Nacional - 8:30 p. m.

Viernes 8 de noviembre

Santa Fe vs Once Caldas - 8:20 p. m.

Cabe recordar que la programación de la fecha 18 saldrá en los próximos días, pero todo apunta a que esta se lleve a cabo entre el sábado 9 y lunes 11 de noviembre.