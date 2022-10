Liga Betplay: ¿Cuántos cupos quedan para cuadrangulares y cuáles equipos los disputan?

La Liga Betplay del segundo semestre de 2022 está por afrontar la fecha 19; sin embargo, la lucha para clasificar entre los ocho mejores está muy apretada, siendo hasta el momento Deportivo Pasto el único cuadro fijo en los cuadrangulares semifinales, lo cual indica que hay siete cupos por definir.

Y es que el cuadro nariñense pese a acarrear cinco derrotas (más que sus inmediatos perseguidores), es el equipo que en más ocasiones ha sumado de a tres (9), lo cual le ha permitido avanzar de fase con tranquilidad.

Ahora, en lo que respecta a esos siete cupos en las instancias semifinales de Liga Betplay, hay 13 equipos en la lucha, habiendo apenas un punto de diferencia entre el segundo y el octavo; mientras que entre el octavo y el decimocuarto hay cuatro unidades de distancia.

¿Cuáles son los equipos que pueden clasificar a cuadrangulares?

Previo al inicio de la fecha 19 de la Liga Betplay, los equipos que tienen chance de clasificarse, en su orden de probabilidad son: Millonarios, Águilas Doradas, Once Caldas, Nacional, Medellín, Pereira, Unión Magdalena, Santa Fe, América, Bucaramanga, Junior, Envigado y La Equidad.

Asimismo, de cara a la penúltima fecha, los ocho primeros equipos del listado tendrán la opción de firmar su presencia en los ocho, pues una victoria los asegura en cuadrangulares. Por su parte, los cinco restantes se juegan su última chance, en vista de que una derrota los dejará sin opciones (el empate mantendría vivos a América y Bucaramanga).

Entre tanto, los duelos directos de la fecha 19 para ingresar a cuadrangulares son: La Equidad vs Unión Magdalena, Águilas Doradas vs Envigado y Pereira vs Nacional.