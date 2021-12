Liga BetPlay: definidos los árbitros para la última fecha de los cuadrangulares

Los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay del segundo semestre llegarán a la sexta fecha, definiendo a su paso al mejor equipo de la zona B, quien será el rival de Deportivo Cali en la disputa por el título.

De tal forma, la Dimayor dio a conocer a los árbitros que se encargarán de los duelos de la última fecha, la cual tendrá inicio el miércoles 15 de diciembre con el duelo Junior vs Nacional a las 6:00 p. m., en donde Carlos Betancur será el juez central, acompañado de Sebastián Vela y Fabián Orozco, mientras Roberto Padilla será el cuarto árbitro.

Esa misma noche, a las 8:05 p. m., Deportivo Pereira vs Deportivo Cali será arbitrado por Jorge Tabares, mientras Geovanny Padilla e Iván Ballesta lo asistirán, siendo Roberto Padilla el árbitro de apoyo.

Entre tanto, el grupo B tendrá acción el jueves 16 de diciembre con los partidos Millonarios vs América y Tolima vs Alianza Petrolera, los cuales se desarrollarán de manera simultanea desde las 7:45 p. m., en vista de que no se ha definido al finalista.

Así las cosas, el partido en Bogotá tendrá como árbitro central a Nicolás Gallo, asistido por Dionisio Ruiz y Mario Tarache, mientras el cuarto juez será Herminzul Calderón.

Entre tanto, el duelo en Ibagué contará con Bismarks Santiago como juez principal, a la vez de que Diego Flechas y John Aguilar serán jueces de línea, mientras Camilo Colmenares será el cuarto árbitro.

Cabe recordar que los cuatro partidos correspondientes a la última jornada contarán con VAR, tal como se ha venido manejando desde el inicio de las instancias semifinales.