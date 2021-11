Liga BetPlay: Fixture completo de los cuadrangulares

Terminó la fase todos contra todos de la Liga BetPlay Dimayor y se definieron los ocho equipos clasificados a los cuadrangulares y la distribución de cada uno de los grupos.

La zona A, que quedó liderada por Atlético Nacional, también tendrá a Deportivo Cali, Junior de Barranquilla y Deportivo Pereira.

El grupo B tiene como cabeza de serie a Millonarios, que deberá enfrentar a Deportes Tolima, Alianza Petrolera y Deportivo Cali.

La División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano dio a conocer el fixture completo de los cuadrangulares, que se tiene estimado terminen el próximo 15 de diciembre para conocer los finalistas.

Grupo A

Fecha 1

Deportivo Cali Vs. Deportivo Pereira

Atlético Nacional Vs. Junior

Fecha 2

Deportivo Pereira Vs. Atlético Nacional

Junior Vs. Deportivo Cali

Fecha 3

Deportivo Pereira Vs. Junior

Deportivo Cali Vs. Atlético Nacional

Fecha 4

Junior Vs. Deportivo Pereira

Atlético Nacional Vs. Deportivo Cali

Fecha 5

Atlético Nacional Vs. Deportivo Pereira

Deportivo Cali Vs. Junior

Fecha 6

Deportivo Pereira Vs. Deportivo Cali

Junior Vs. Atlético Nacional



Grupo B

Fecha 1

Alianza Petrolera Vs. Deportes Tolima

América de Cali Vs. Millonarios

Fecha 2

Deportes Tolima Vs. América de Cali

Millonarios Vs. Alianza Petrolera

Fecha 3

Deportes Tolima Vs. Millonarios

Alianza Petrolera Vs. América de Cali

Fecha 4

Millonarios Vs. Deportes Tolima

América de Cali Vs. Alianza Petrolera

Fecha 5

América de Cali Vs. Deportes Tolima

Alianza Petrolera Vs. Millonarios

Fecha 6

Deportes Tolima Vs. Alianza Petrolera

Millonarios Vs. América de Cali