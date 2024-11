Liga BetPlay-II 2024: Fixture completo de los cuadrangulares

La División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano dio a conocer el fixture completo de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay-II de 2024.

En el grupo A, Millonarios recibirá a Deportivo Pasto y Atlético Nacional chocará con Independiente Santa Fe en la primera jornada.

Por la zona B, Junior se medirá en Barranquilla con América de Cali y en Manizales Once Caldas enfrentará a Deportes Tolima.

Lea también: Celebra Millonarios y Santa Fe; la ventaja que tendrán en los cuadrangulares

En la segunda jornada, Nacional visitará a Pasto y Santa Fe jugará con Millonarios en el primer clásico capitalino del cuadrangular A.

En el grupo , Junior jugará con Deportes Tolima en Ibagué y América recibirá en el Pascual Guerrero a Once Caldas.

Vea también: Los equipos que serían finalistas de Liga BetPlay, según los duelos directos en fase regular

La primera vuelta de los cuadrangulares se cerrará con los partidos entre Pasto contra Santa Fe y Millonarios frente a Nacional en el a zona A.

En el cuadrangular B, América visitará a Tolima y Junior hará lo mismo con Once Caldas.

Fixture completo de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay:



Grupo A

Fecha 1

Millonarios Vs Deportivo Pasto

Atlético Nacional Vs Santa Fe

Fecha 2

Deportivo Pasto Vs Atlético Nacional

Santa Fe Vs Millonarios

Fecha 3

Deportivo Pasto Vs Santa Fe

Millonarios Vs Atlético Nacional

Fecha 4

Santa Fe Vs Deportivo Pasto

Atlético Nacional Vs Millonarios

Fecha 5

Atlético Nacional Vs Deportivo Pasto

Millonarios Vs Santa Fe

Fecha 6

Deportivo Pasto Vs Millonarios

Santa Fe Vs Atlético Nacional

Grupo B

Once Caldas Vs Deportes Tolima

Junior Vs América de Cali

Fecha 2

Deportes Tolima Vs Junior

América de Cali Vs Once Caldas

Fecha 3

Deportes Tolima Vs América de Cali

Once Caldas Vs Junior

Fecha 4

América de Cali Vs Deportes Tolima

Junior Vs Once Caldas

fecha 5

Junior Vs Deportes Tolima

Once Caldas Vs América de Cali

Fecha 6

Deportes Tolima Vs Once Caldas

América de Cali Vs Junior