Los equipos que serían finalistas de Liga BetPlay, según los duelos directos en fase regular

Terminó la fase todos contra todos de la Liga BetPlay-II de 2024 y quedaron definidos los cuadrangulares semifinales, los cuales determinarán a los dos finalistas del semestre.

La zona A quedó comandada por Independiente Santa Fe, que deberá enfrentar a Millonarios, Atlético Nacional y Deportivo Pasto.

Teniendo en cuenta los resultados registrados en la fase todos contra todos, Atlético Nacional parte como favorito para llegar a la final, ya que logró siete puntos en enfrentamientos directos con sus rivales.

Los 'verdolagas' vencieron en condición de visita a Millonarios y a Pasto y empataron como local con Santa Fe.

Por otro lado, los cardenales registraron cuatro unidades, mientras que los 'embajadores' lograron seis puntos.

Grupo A

Santa Fe

Millonarios

Nacional

Pasto



Santa Fe logró 4 puntos

Santa Fe 2-1 Pasto

Santa Fe 0-1 Millonarios

Atlético Nacional 1-1 Santa Fe

Millonarios logró 6 puntos

Millonarios 1-2 Nacional

Santa Fe 0-1 Millonarios

Millonarios 1-0 Pato

Atlético Nacional logró 7 puntos

Millonarios 1-2 Nacional

Pasto 1-2 Nacional

Atlético Nacional 1-1 Santa Fe

Deportivo Pasto no logró puntos

Santa Fe 2-1 Pasto

Pasto 1-2 Nacional

Millonarios 1-0 Pasto

Por otro lado, el grupo B quedó comandando por América de Cali, que se quedó con la ventaja deportiva (punto invisible). Los escarlatas comparten zona con Deportes Tolima, Junior de Barranquilla y Once Caldas.

Teniendo en cuenta la fase todos contra todos, Junior de Barranquilla partiría como favorito para llegar a la final, ya que en duelos directos con sus rivales sumó siete unidades.

Por otro lado, América de Cali registró seis puntos, mientras que Tolima y Once Caldas solo una unidad.

Grupo B

América de Cali

Deportes Tolima

Junior

Once Caldas

América de Cali logró 6 puntos

América 1-0 Tolima

Junior 3-1 América

América 3-0 Once Caldas

Deportes Tolima logró 1 punto

Tolima 1-1 Once Caldas

Tolima 0-1 Junior

América 1-0 Tolima

Junior logró 7 puntos

Tolima 1-0 Junior

Junior 3-1 América

Once Caldas 0-0 Junior

Once Caldas logró 1 punto

Tolima 1-1 Once Caldas

Once Caldas 0-0 Junior

América 3-0 Once Caldas