Liga BetPlay: Partidos con VAR en la fecha 5

La Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer los cuatro partidos de la fecha 5 de la Liga BetPlay II que contarán con la Asistencia de Vídeo Arbitraje – VAR.

El duelo entre Deportivo Independiente Medellín contra América de Cali el sábado 14 de agosto desde las 5:00 de la tarde en el estadio Atanasio Girardot tendrá la ayuda de la tecnología.

También serán asistidos Deportivo Cali contra Millonarios, Patriotas frente a Atlético Nacional y Once Caldas ante Deportivo Pereira, en una nueva edición del clásico del Eje Cafetero.

La quinta jornada de la Liga BetPlay se desarrollará entre este viernes 13 hasta el próximo martes 17 de agosto.

LIGA BETPLAY DIMAYOR II-2021

TODOS CONTRA TODOS

FECHA 5

Independiente Medellín vs América de Cali

Deportivo Cali vs Millonarios FC

Patriotas FC vs Atlético Nacional

Once Caldas vs Deportivo Pereira