¿Lo de Alex Mejía a Nacional podría dar un giro inesperado?

Lo que parecía una realidad se convirtió en una novela. Luego de que trascendiera que Alexander Mejía sería nuevo jugador del Junior de Barranquilla, el rumor se cayó y posteriormente, creció la opción de Atlético Nacional.

Según las redes sociales, el jugador ha tenido ciertas conversaciones con los directivos del club paisa, pero hasta el momento son eso, simples reuniones para acordar el tema salarial y contractual.

Le puede interesar: La importante cifra que ganaría Nacional si Daniel Muñoz es fichado por Fiorentina

Aunque no hay nada seguro, el periodista Santiago Aristizábal indicó en sus redes sociales que “luego de su fallida negociación en Barranquilla, el jugador ha conversado con Nacional, pero a esta hora, en este momento no hay acuerdos, ni cierre de negociaciones” para anunciarlo como nuevo refuerzo, ya que las negociaciones no han avanzado como se esperaba.

Lo que sí es cierto es que Nacional ha confirmado cuatro refuerzos para el próximo semestre donde jugará por la Liga y Copa Betplay. Por ello, se contrató a Ruyeri Blanco, Felipe Aguilar, Yeison Guzmán y Dorlan Pabón, quienes hasta la fecha son los jugadores que defenderán la camiseta ‘verdolaga’ bajo la dirección técnica de Alejandro Restrepo.

Vea también: América y Medellín jugarán en Estados Unidos: fecha, hora y sede confirmadas

Hay que señalar que por lo pronto, los hinchas deberán esperar un anuncio oficial por parte de Atlético Nacional, pues hasta que no haya un acuerdo entre las partes (jugador y directivos) no se podrá tomar como un fichaje.